Bürgermeister Wassong gratulierte : Silke van Horrick ist seit 25 Jahren in der Gemeinde Niederkrüchten tätig

Silke van Horrick ist seit 25 Jahren in der Gemeinde Niederkrüchten tätig

Silke van Horrick im August 1997 ihr Anerkennungsjahr in der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ in Oberkrüchten begann. Da dachte sie wahrscheinlich nicht darüber nach, wie lange die Gemeinde Niederkrüchten ihr Arbeitgeber sein wird. Nach der staatlichen Anerkennung als Erzieherin arbeitete sie weiter in der Oberkrüchtener Kita und wechselte 2018 zur „Raupe Nimmersatt“ nach Overhetfeld, wo sie bis heute tätig ist. Silke van Horrick ist somit seit 25 Jahren im Dienst der Gemeinde und hat dabei viele Kinder begleitet. Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) gratulierte ihr zum Jubiläum und überreichte unter anderem einen Einkaufsgutschein „Heimvorteil Westkreis“. RP