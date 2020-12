Corona im Kreis Viersen : Sechs Corona-Infizierte gestorben

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen steigt, es werden so viele Infizierte wie nie im Krankenhaus behandelt – und der Kreis meldet sechs neue Todesfälle.

Krankenhäuser Die Zahl der Corona-Infizierten, die in den Krankenhäusern des Kreises stationär behandelt werden, stieg am Donnerstag von 71 auf 80. Neun von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, fünf müssen beatmet werden.

Quarantäne 1738 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Isolierung, sieben mehr als am Mittwoch.

Kitas/Schulen Je ein neuer Infiziertenfall wurden in der Kita Himmellschirm und der Paul-Weyers-Schule in Viersen bekannt.

Pflegeheime In sechs Pflegeeinrichtungen wurden neue Infektionen bekannt. Betroffen sind das DRK-Seniorenzentrum Moosheide in Willich: acht Bewohner (somit erhöht sich die Anzahl auf 38) und fünf Mitarbeiter (somit erhöht sich die Anzahl auf 20), die Kurzzeitpflege des DRK-Seniorenzentrums Moosheide (ein Bewohner), das Alten- und Pflegeheim Haus Salus, Grefrath: zwei Mitarbeiter (somit erhöht sich die Anzahl auf acht), das Paulusstift in Viersen: ein Mitarbeiter (somit erhöht sich die Anzahl auf 23), das Haus Bodelschwingh in Viersen: ein Bewohner (somit erhöht sich die Anzahl auf zwei), das Notburgahaus in Viersen: vier Bewohner (somit erhöht sich die Anzahl auf 28) und acht Mitarbeiter (somit erhöht sich die Anzahl auf 24).