Viersen : Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Viersen Ein Autofahrer hatte den 29-Jährigen beim Abbiegen auf die Autobahn übersehen.

Ein 29-jähriger Mofafahrer hat sich am Donnerstagmittag gegen 15.20 Uhr bei einem Unfall auf der K8 in Viersen schwere Beinverletzungen zugezogen. Nach Polizeiangaben hatte ein 72-jähriger Autofahrer aus Dülken den Viersener, der ihm entgegenkam, beim Auffahren auf die Autobahn 61 in Richtung Venlo vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersehen. Das Auto erfasste den Mofafahrer, der sich beim Zusammenprall verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.