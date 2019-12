Lebensgefährtin in U-Haft : Frau rast mit Mann auf Motorhaube über A61

Viersen Rettungskräfte fanden in der Nacht zu Samstag auf der A61 einen Mann, der schwer verletzt auf einem Standstreifen liegt. Später wird klar: Dem Fund ist eine ungeheuerliche Fahrt vorangegangen.

Erkenntnisse über den bizarren Fall wurden auch am Sonntag von der Polizei noch unter Verschluss gehalten. „Es wird weiter ermittelt. Diese Ermittlungen wollen wir nicht gefährden“, erklärte eine Polizeisprecherin unserer Redaktion. Ermittlerkreise waren am Samstag davon ausgegangen, dass ein Streit des Paares der Tat vorausging. Die 51 Jahre alte Viersenerin sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. „Sie wurde befragt und hat sich zu der Tat eingelassen“, erklärte Jan Steils, Sprecher der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. Sie habe sich keinen Anwalt genommen, so Steils. „Ihr wurde ein Pflichtverteidiger beigeordnet.“