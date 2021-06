Unfall in Viersen : Von der A61 gegen Baum gefahren – Mann wird in Klinik geflogen

Der Fahrer musste aus dem Auto geschnitten werden. Auf der A61 war es in Höhe Boisheim zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Sascha Rixkens

Kreis Viersen Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der A 61 Richtung Venlo in Höhe Boisheim. Ein 28-Jähriger war von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Er erlitt massive Verletzungen und musste in eine Klinik geflogen werden.

Auf der Autobahn 61 in Höhe Boisheim ist es am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-Jähriger kam dort aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Jaguar von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Er musste aus seinem Fahrzeug befreit und per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Mann aus Syrien erlitt unter anderem eine Schädelprellung sowie einen Unterschenkelbruch. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

„Bereits bei der ersten Erkundung der Unfallstelle haben wir aufgrund der massiven Verletzungen einen Rettungshubschrauber angefordert“, sagt Frank Kersbaum, Fachbereichsleiter der Feuerwehr Viersen. „Mit schwerem hydraulischen Gerät haben wir den Fahrer schnellstmöglich aus seinem Fahrzeug befreit.“ Nach etwa zwölf Minuten konnte dieser anschließend im Rettungswagen erstversorgt und in eine Klinik geflogen werden.

Im Einsatz waren rund 40 Kräfte der Hauptwache der Feuerwehr Viersen, des Löschzugs Süchteln und des Rettungsdienstes der Stadt Viersen. „Wir gehen davon aus, dass der Unfall mit den Regenschauern in Verbindung steht, dass der Fahrer deshalb ins Schleudern geriet und von der Autobahn abkam“, sagt Frank Kersbaum.

