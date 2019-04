Viersen : Schwelbrand in Gesamtschule am Pestalozziweg

Die Schüler werden derzeit in Containern unterrichtet. Foto: Röse, Martin

Viersen Am Ausweichstandort Pestalozziweg der Anne-Frank-Gesamtschule hat es am Donnerstag, 25. April, einen Brandschaden gegeben. Die Feuerwehr Viersen war mit 33 Einsatzkräften am Ort.

Wie die Stadt mitteilte, löschten die Wehrleute im Obergeschoss einer zweistöckigen Containeranlage einen Schwelbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Wehr unter Atemschutz arbeiten.

Nach der Entlüftung zeigte sich, dass die Bodenplatte und eine Steckdose in einem der Klassenräume Schaden genommen haben. Gravierender sind laut Stadt aber die Rauchschäden. Diese betreffen den Klassenraum und den gesamten Flur des Obergeschosses. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Angaben zur Höhe des Schadens konnte die Stadt zunächst nicht machen.

Der betroffene Teil des Gebäudes soll so schnell wie möglich gereinigt werden. Ziel sei es, am Montag die Räume mit Ausnahme des unmittelbaren Brandortes wieder nutzen zu können. Insbesondere müsse sichergestellt werden, dass die ab der kommenden Woche beginnenden Abiturklausuren ohne Beeinträchtigungen geschrieben werden können.

(RP)