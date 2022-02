Kreis Viersen : Schweigeminute für getötete Polizisten in Viersen

Polizeidirektor Dietmar Maus und Landrat Andreas Coenen hatten vor das Viersener Dienstgebäude der Polizei eingeladen. Foto: Polizei Viersen

Kreis Viersen Mitarbeiter der Kreispolizei und des städtischen Ordnungsamtes haben sich am Freitag in Viersen an der landesweiten Schweigeminute im Gedenken an die beiden bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossenen Polizisten beteiligt.

