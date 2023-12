Haushalt für 2024 So plant Schwalmtal die Finanzen und die Steuern

Einnahmen in Höhe von 52,5 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von 58,3 Millionen Euro – die Differenz zwischen diesen beiden Zahlen zeigt nach Ansicht von Schwalmtals Kämmerer Ulrich Liebens, dass die Gemeinde nicht in der Lage sein werde, die „an uns gestellten Anforderungen, ohne weitere finanzielle Unterstützung von Bund und Land, zu erfüllen“. Man müsse sich in Schwalmtal auf Maßnahmen konzentrieren, bei denen Fördertöpfe von Bund und Land in Anspruch genommen werden können. Das oberste Ziel solle sein, sagt Liebens, „eine nachhaltige, die Zukunft der nachfolgenden Generation nicht zusätzlich belastende Aufgabenwahrnehmung zu betreiben.“