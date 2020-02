Vereinsleben in Niederkrüchten : Mitglieder haben Vorstand gewählt

Vereinsleben in Niederkrüchten

Niederkrüchten Die Schwalmtalmusikanten Overhetfeld haben ihren Vorstand gewählt.

Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr 125 Jahre der Schwalmtalmusikanten Overhetfeld wurde bei der Jahreshauptversammlung turnusgemäß der Vorstand gewählt. So wurden die Vorstandsposten verteilt: erster Vorsitzender ist Martin Fackler, sein Stellvertreter ist André Schmidt; Kassiererin ist Nadine Fietz, Schriftführer ist Werner Gotzen. Dirigent Walter Vogl komplettiert den Vorstand per Amt. Neu in den verein aufgenommen wurde Schlagzeuger Simon Delißen.