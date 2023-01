Mit einer Organspende Leben retten Kampf für mehr Organspenden

Die Zeit danach sei nicht einfach gewesen. Und ihr Herzenswunsch erfüllte sich auch: Sie bekam ein Kind, ihr Sohn ist mittlerweile 18 Jahre alt. „Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie in meiner Schwangerschaft. Ich hatte ein chronisches Dauergrinsen im Gesicht, es war ein unbeschreibliches Gefühl“, erinnert sie sich. Sie konnte nach der Transplantation wieder reisen, durfte endlich wieder Tomaten, Schokolade und frisches Obst essen, was während der Dialyse zu Problemen geführt hätte.