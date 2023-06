Nach Dreharbeiten in Schwalmtal Schwalmtalerin landet in Doku von Joko Winterscheidt

Es läuft Folge 2 der Doku „The World’s Most Dangerous Show“, wir befinden uns in Minute 13. Moderator Joko Winterscheidt steht mitten in Schwalmtal-Waldniel, seinem „Heimatkaff“, wie er den Zuschauern kurz zuvor noch mitgeteilt hat. Ihm gegenüber, vor der geöffneten Eingangstür eines Wohnhauses, steht eine Frau. Sie ist barfuß, trägt ein knielanges, ärmelloses dunkelblaues Kleid – und auf dem Kopf eine Haube aus Alufolie. Gut, in der Doku geht es um die Klimakrise, um die Suche nach Wegen, das Klima zu retten. Also ist die Frau vielleicht eine Erfinderin, die über einen innovativen Alu-Hut CO 2 unschädlich machen kann? Nein, wird den Zuschauern dann aber schnell klar. Sie ist einfach eine Waldnielerin, die zufällig am Drehtag die Haustür aufgemacht hat. Und die hat nicht damit gerechnet, dass ihre Begegnung mit Joko Winterscheidt tatsächlich in der Doku landet. Ihre erste Reaktion, als ihr vor wenigen Tagen eine Nachbarin die Szene per Whatsapp-Nachricht zuschickte: „Ich habe mich halb tot gelacht“, sagt Michaela Ackermann.