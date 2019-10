Karoline Marliani ausgezeichnet : Schwalmtalerin erhält NRW-Postpoetry-Preis

Schwalmtal Karoline Marliani (23) wurde für ein Gedicht ausgezeichnet. Die Studentin arbeitet an ihrem ersten Fantasyroman.

Karoline Marliani kann sich ein Leben ohne Bücher, lesen und schreiben gar nicht vorstellen. „Als ich in der neuen Klasse gefragt wurde, was ich werden wollte, wurde mir klar, dass schreiben das Einzige ist, was mir über einen längeren Zeitraum Spaß macht“, sagt die 23-Jährige. Und das hatte Konsequenzen für die Realschülerin: Auf Ratschlag ihrer Mutter machte sie Abitur. Um den Schulwechsel zu schaffen, musste sie sich anstrengen, steigerte ihren Notendurchschnitt auf 1,9. Heute studiert die Waldnielerin Linguistik und Germanistik an der Universität zu Köln, möchte nach den Bachelor-Studien noch den Master anhängen und dann wieder in Schwalmtal leben. Nach dem Studium will sie auf jeden Fall weiter schreiben. Und vielleicht erweist sich der Preis als Türöffner, wenn die junge Frau, die Bücher wie "Harry Potter", „Tintenherz“ und „Der Hobbit“ liebt, einen Verlag für ihr erstes Buch sucht – nach eigenen Angaben ein eher düsterer Fantasyroman, der auch auf der Erde spielt.