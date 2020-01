Kultur in Schwalmtal : Der Wunsch nach Veränderung

Autorin Gabriela „Ela“ Kursawa. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Gabriela Kursawa ist Religionspädagogin aus Schwalmtal; ihre Familie ist eng mit der katholischen Kirche verbunden. Was sie in der Kirche ändern würde, hat sie in einem Buch festgehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

„Ich liebe die Kirche, aber sie tut mir weh“, sagt Gabriela Kursawa. Und: „Ich bleibe in der Kirche, denn wenn du was verändern willst, musst du bleiben.“ Viel Energie spricht aus den Worten der Religionspädagogin. Gabriela Kursawa, Jahrgang 1957, hat den Aufbruch der starren Strukturen in der katholischen Kirche in den 1970er Jahren miterlebt. „Da passierte etwas, ein schönes Gefühl!“ Aber seitdem, so beobachtet sie, sei wenig passiert. Oder wenn, dann sehr langsam.

Jahrelang trug sie ihre Gedanken über eine Erneuerung kirchlicher Strukturen, über Reformen und Modernisierungen mit sich herum. Kritisierte, meckerte. Dann sagte sie sich: „Ich muss das alles in Worte fassen.“ Entstanden ist das Buch: „Meine Gu(e)te, kath. Kirche! Meine Gedanken zu einer Modernisierung der Katholischen Kirche in Deutschland zum Nachdenken, Mitdenken und Weiterdenken.“ Die Schreibweise „Meine Gu(e)te“ ist schwierig, gibt aber exakt ihre Haltung wieder: Sie hängt an der katholischen Kirche, betrachtet sie aber kritisch.

Kursawa wohnt gleich neben St. Maria Himmelfahrt in Schwalmtal. Ihr Mann ist Pastoralreferent, ihr Schwager war langjähriger Pfarrer. Die Kirche nimmt einen weiten Raum im Leben der Familie ein. „Du wohnst doch neben der Kirche“ war ein häufiges Argument dafür, dass Kursawa Pfarramtshelferin und Küsterin wurde. Auch inhaltlich arbeitet sie mit, gestaltet beispielsweise Wortgottesdienste, ist Lektorin. Doch sie meint auch: „Die Kirche respektiert die Grundrechte der Menschen nicht.“ Dazu gehören das Zölibat oder die Weigerung, Frauen das Recht auf Priestertum einzuräumen. Beides hält sie für einen Verstoß gegen die Gleichberechtigung. Und beides, so Kursawa, sei an keiner Stelle der Bibel belegt. Jesus, das glaubt sie, habe die Knechtschaft abgelehnt, habe die Freiheit der Menschen propagiert. Was Kursawa noch stört: die Sprache in den Gottesdiensten und überholte Liedtexte. Sie führen an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Allein das Wort „Gottes-Dienst“ gehe in die falsche Richtung: „Die Feier in der Kirche [ist] eine Art Begegnung mit Gott und den anderen“, schreibt sie in ihrem Buch. Aber Kursawa unterscheidet genau: „In unserer Gemeinde gibt es schon viel Modernität. Unter den vielen aktiven Menschen aller Generationen fühle ich mich sehr wohl.“ Dennoch traute sie sich, das Buch zu schreiben. „Ich möchte aufwecken, die Leute sollen nachdenken, denn manches ist änderbar.“ Sigrid Blomen-Radermacher

(b-r)