Ohne Führerschein in Schwalmtal unterwegs : Betrunken mit dem Krad gestürzt

Der Kradfahrer war nicht nur betrunken; für sein Fahrzeug fehlte eine Betriebserlaubis, er hatte keinen Führerschein und stand noch unter Drogeneinfluß. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schwalmtal Unfall am Dienstag, 23.30 Uhr auf der Dorfstraße in Schwalmtal-Amern: Laut Polizei war ein Schwalmtaler (21) mit seinem Krad unterwegs, eine Niederländerin (13) fuhr mit. In einer Linkskurve geriet das Motorrad laut Polizei gegen die Bordsteinkante und kippte; beide wurden leicht verletzt und verließen zu Fuß den Unfallort.

Doch die Polizei fand sie, nahm den Unfall auf und stellte dabei fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Er hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut und gab an, am Vormittag einen Joint geraucht zu haben. Zudem hat er keinen Führerschein, das Krad war bereits 2017 stillgelegt worden. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht verantworten.

(busch-)