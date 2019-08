Premiere auf dem Düsseldorfer Carlsplatz : Horst Kordes organisiert Kunstmarkt

Foto: Marc Ingel

Die Benefizevent ist am 1. Sepetember am Düsseldorfer Carlsplatz. Dabei: „Waldi“ von „Bares für Rares“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Horst Kordes ist ein Macher. Und dies nicht nur als Künstler mit internationalen Ausstellungen. Vor 61 Jahren in Österreich geboren, lebt er seit neun Jahren auf einem Viertkanthof im idyllischen Lüttelforst. Und hat immer wieder neue Ideen, was man mit Kunst so alles machen kann. Zum einen, jungen Künstler eine Plattform geben, damit sie ihre Werke zeigen können. Zum anderen will Kordes mit der eigenen Kunst und der von Kollegen anderen Menschen helfen.

Das aktuelle Projekt: Der Schwalmtaler organisiert für Sonntag, 1. September die erste „Art Carlsplatz“. Und dies mit TV-bekannter Unterstützung: „Zwei meiner Freunde, ,80-Euro-Waldi’ sowie der Galerist und Kunstsammler Detlef Kümmel von ,Bares für Rares’, werden auch dabei sein“, kündigt Horst Kordes an. Mit Waldi zusammen habe er ein Bild gemacht, das dann auch zum Verkauf steht. „Knapp 90 Künstler haben zugesagt, etwa von der Kunstakademie, aus Belgien oder Frankreich“, sagt Kordes zufrieden. Gezeigt werden Bilder, Fotografien und Objekte. Neben professionellen Künstlern seien auch Laienkünstler vertreten.

Schlemmen und einkaufen mitten in Düssledorf, direkt in der Altstadt: Das bietet der überdachte Markt am Carlsplatz. Horst Kordes hat den Standort bewusst gewählt, schätzt die Atmopshäre dort. Unterstützt wird er von Heiner Röckrath, Träger der Wochenmarkt Carlsplatz GmbH; und von Martina Spillner. Die Bezirksbürgermeisterin wird die Veranstaltung eröffnen.

Ursprünglich wollte der Schwalmtaler die Standflächen an die teilnehmenden Künstler vermieten; die Einnahmen waren für die Stiftung „It’s for Kids“ vorgesehen. Doch selbst kassieren wollte Kordes nicht, die Idee der Spenden für einen guten Zweck wollte er aber auch nicht aufgeben. Deshalb entschloss sich der 61-Jährige für einen anderen Weg: „Die Künstler sollen frewillig spenden.“ Ein Weg, der funktioniert: Die ersten Spenden für „It’s for Kids“ hat er bereits. Und weitere in Aussicht, wenn der Verkauf gut laufe. Jetzt hofft er auf einen „schönen Tag“.

Und nach der Veranstaltung? Dann geht es zurück nach Lüttelforst. Dort schafft er ausdrucksstarke Bilder, die in Traumlandschaften entführen. Und dort plant Horst Kordes mit seiner Frau neue Benefizprojekte – das nächste für die Christoph-Metzelder-Stiftung.

Foto: ZDF