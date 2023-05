Bedrohte Tiere Die Igelretterin von Schwalmtal

Schwalmtal · Uta Göbel aus Amern hat etliche Igel in ihrem Garten. Sie erklärt, was die Probleme der Tiere in der Region sind. Und sie gibt nützliche Tipps, wie Gartenbesitzer den stachligen Vierbeinern helfen können.

05.05.2023, 05:15 Uhr

Im Garten von Uta Göbel finden immer wieder Igel einen Platz zum Überwintern. Nach dem milden Winter brauchen sie das auch. Denn er bereitet den Tieren Probleme. Foto: birgit Sroka Foto: bigi

Von Birgit Sroka

Uta Göbel aus Schwalmtal-Amern hat ein Herz für Igel. Die 56-Jährige kümmert sich mit großem Einsatz um die kleinen Tiere. Dabei hilft sie ihnen auch dabei, gut durch den Winter zu kommen. Allein wären viele Igel zu schwach dafür. Zuletzt war ihr Engagement für die Stachelträger besonders gefragt, denn: „Der milde Winter sorgte dafür, dass die Igel schlecht geschlafen haben“, sagt Göbel.