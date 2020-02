Nach dem Terroranschlag in Hanau : Schwalmtaler gedenken der Opfer von Hanau

Gedenken an Opfer von Hanau in Schwalmtal. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Schnell kam es in Schwalmtal zu einem Gedenken an die Opfer von Hanau. Etwa 150 Menschen sangen und beteten gemeinsam.

Nach dem Terroranschlag in Hanau, bei dem am Mittwochabend, 19. Februar, an zwei Shisha-Bars und an einem Kiosk neun junge Menschen mit ausländischen Wurzeln umgebracht wurden, reagierten die Menschen in Schwalmtal schnell. Überparteilich und konfessionsübergreifend wurde spontan zu einem Treffen an St. Michael für Freitagabend eingeladen, um gemeinsam Kerzen anzuzünden und ein Zeichen gegen Rassismus und Hass jeglicher Art zu setzen. Etwa 150 Menschen kamen, Kerzen wurden angezündet, eine Lautsprecheranlage wurde installiert, alle Versammelten sangen und beteten gemeinsam.