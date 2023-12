Kampagne in Schwalmtal Feuerwehr will mehr Frauen gewinnen

Als die Schwalmtaler Pressesprecherin Fiona Schultze und Feuerwehr-Sprecher Timo Smets davon erfuhren, waren sie sofort begeistert. „Wir waren uns direkt einig: Auch wir möchten gerne Frauen stärken und uns aktiv an der Kampagne beteiligen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir dringend Nachwuchskräfte für unsere Feuerwehr brauchen“, berichten sie. In einem ersten Schritt haben sie mit den Frauen, die aktuell bereits in der Feuerwehr sind, Fotos gemacht und Interviews geführt. Mit den Fotos werden Plakate und Flyer gestaltet, die überall im Gemeindegebiet aufgehängt und verteilt werden. Auf den Plakaten wird ein QR-Code platziert, der zu einem Kontaktformular führt. So kann sich problemlos melden, wer Interesse an dem Ehrenamt in der Feuerwehr hat.