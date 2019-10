Gotteshaus in Schwalmtal : „Schwalmtaldom“ jetzt mit Marienkapelle

Die Marienfigur aus dem 18. Jahrhundert gehört schon lange zur Ausstattung der Kirche St. Michael. Aufgestellt war sie bisher in unmittelbarer Nähe zum Marienaltar, jetzt steht sie in der neuen Marienkapelle. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Vor sechs Jahren entstand die Idee, die Kriegergedächtniskapelle im Waldnieler Gotteshaus St. Michael zu einer Marienkapelle umzugestalten. Nächsten Sonntag wird sie eingeweiht.

Die katholische Pfarrkirche St. Michael mitten in Waldniel am historischen Marktplatz ist schon etwas Besonderes: So ein großes und imposantes Gotteshaus für einen doch kleineren Ort! „Schwalmtaldom“ wird es im Volksmund genannt. Das Kirchengebäude ist eines von 130 Baudenkmälern in Schwalmtal und nun um ein „Schmuckkästchen“ reicher, wie es im Gemeindebrief heißt.

Es gibt eine neue Marienkapelle. Der kleine Raum liegt im hinteren Bereich der Kirche, in Sichtachse zum Marienaltar. Stille und Ruhe breitet sich in der kleinen Kapelle aus. Durch ein rechteckiges, neu angebrachtes Fenster aus klarem Glas blickt man über die Opferkerzen hinweg auf den Marktplatz und erhält auf diese Weise eine Verbindung zwischen dem sakralen und dem öffentlichen Raum. Warme Farben schmücken die Wände der Kapelle, ein gedeckter Rotton betont die Blendbögen. Durch die in Blautönen gehaltenen Fenster fließt das Licht in die Kapelle. Von der Decke herab hängt ein schlichter Leuchter in Kranzform, der die Kapelle auf verschiedene Weisen beleuchten kann. Eine hölzerne helle Knie- und Sitzbank lädt zum Verweilen ein. Sie wurde von Rudi Siegers aus Schwalmtal gestaltet.

Die ehemalige Kriegergedächtniskapelle wurde zu einem Meditationsraum umgebaut. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Info Bald ist Einweihung Am Sonntag, 27. Oktober, wird die Kapelle im Gottesdienst um 9.30 Uhr feierlich eingeweiht. Dann erhält sie das Patronat „Maria, Königin des Friedens“.

Ihr gegenüber steht in einer Nische die Maria mit Kind, eine spätbarocke holzgefasste Figur aus dem 18. Jahrhundert. Mit 111 Zentimetern Höhe ist sie recht zierlich. Ihr wallendes, fließendes Gewand ist in roter und blauer Farbe bemalt. Damit hat der anonyme Bildhauer die typischen Marienfarben gewählt. Die Farbe Blau wird traditionell mit dem Himmel verbunden, denn Maria ist die Vermittlerin zwischen Himmel und Erde. Auf ihrem linken Arm trägt sie einen segnenden, unbekleideten und aufrecht sitzenden Jesus. Ihre rechte hält ein Zepter in die Höhe.

Diese Marienfigur gehört schon lange zur Ausstattung der Kirche St. Michael. Aufgestellt war sie in unmittelbarer Nähe zum Marienaltar, einem der drei neugotischen Altäre der Kirche. Vor einigen Jahren wurde sie von der Firma Lutz Sankowsky, Euskirchen, restauriert. Schon seit 2013 gab es die Idee, einen neuen Standort für die Madonna zu finden.

Zahlreiche Kerzen stehen für die Gläubigen in der neuen Marienkapelle bereit. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Damit war der Vorschlag, einen Meditationsraum für die Madonna zu gestalten, geboren. Das Architekturbüro Dewey + Blohm-Schröder erhielten den Auftrag, die ehemalige Kriegergedächtniskapelle umzubauen. Hier befanden sich ursprünglich die Tafeln, auf denen die Namen der 157 Männer aufgelistet waren, die in den Weltkriegen starben. Die Gedenktafeln werden voraussichtlich an der Friedhofshalle auf dem Friedhof St. Michael einen neuen Ort finden.

Roswitha Kryn, die damals im mittlerweile aufgelösten Kirchbauverein mitarbeitete, hat noch alle Daten zur Hand: Im April 2017 besichtigte Guido Pohl vom Bistum Aachen gemeinsam mit dem Kirchbauverein die Kapelle, im Mai der Architekt Gregor Dewey. Die Zustimmung des Kirchenvorstandes und des Bistums erfolgte.

Das Bistum Aachen beteiligte sich mit 10.000 Euro an den Baumaßnahmen, der Kirchbauverein gab 35.000 Euro dazu. „Die Resonanz auf die Kapelle ist sehr positiv“, berichtet Roswitha Kryn. Die Menschen kämen, um eine Kerze anzuzünden, zu verweilen und zu beten. Die neugotische Kirche St. Michael wurde nach fünfjähriger Bauzeit am 1. Mai 1883 eingeweiht. 19 Jahre später erhielt sie eine Ausmalung, die in den 1950er-Jahren übermalt und 1980 wieder freigelegt wurde. St. Michael beherbergt viele Schätze, auch Kunstwerke, die in dem weiten Raum eine besondere Atmosphäre verbreiten. Die Kirche ist nicht nur zu den Gottesdienstzeiten geöffnet. Der Besucher kann sich auch dienstags von 11 Uhr bis 12 Uhr und freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr in ihr aufhalten.