L457 in Schwalmtal 79-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 79-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 12 Uhr auf der Renneperstraße schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der Niederländer in Richtung Eicken, an der Kreuzung zur L457 (Waldnielder Straße) missachtete er offenbar das Stopp-Schild und überquerte ungebremst die Kreuzung. Dabei kollidierte sein Auto mit dem Wagen einer 47-jährigen Schwalmtalerin, die auf der L457 in Richtung Waldniel unterwegs war. Das Auto des 79-Jährigen wurde in ein Feld geschleudert. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 47-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort ambulant behandelt.