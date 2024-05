Integrationsarbeit im Grenzland Wohin, wenn Begegnungsstätte Westkreis ausziehen muss?

Getragen wird die Begegnungsstätte von den Gemeinden Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal und dem Kreis Viersen, der DRK Kreisverband Viersen und Bethanien Kinderdörfer Schwalmtal übernehmen die Organisation der Angebote in der Begegnungsstätte am Stöckener Weg in Waldniel. Doch dem einhelligen Lob zum Trotz: Die Zukunft der Einrichtung ist ungewiss. Denn der Mietvertrag für das Gebäude, in dem die Begegnungsstätte untergebracht ist, läuft zum 31. Mai kommenden Jahres aus. Und bis jetzt ist noch keine Lösung gefunden, wo es nach diesem Datum einziehen könnte.