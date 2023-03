Schule in Schwalmtal macht Theater Gymnasiasten begeistern mit einem witzigen „Zauberer von Oz“

Am Freitagabend feierte das über 100 Jahre alte Stück des amerikanischen Autors Lyman Frank Baum in der Aula des Gymnasiums Premiere. Schulleiter Thomas Martens stellte das Stück vor, das mal religiös, mal politisch motivierte Interpretationen und sogar ein Aufführungsverbot erlebt hat. Martens bereitete die Gäste augenzwinkernd auf die „Schulversion“ vor, in der die Schüler die Guten, die Lehrer dagegen die Bösen seien. Ein großer Genuss, die fünf Lehrer zu sehen, wie sie auf der Bühne auf Augenhöhe mit den Schülern der Mittel- und Oberstufe agierten, sich für kein noch so hässliches Kostüm oder gewollt dumpfbackiges Verhalten zu schade waren und auch Prügel von ihren Schülern einstecken mussten.