Aktion in Schwalmtal Der Wunschbaum steht wieder im Rathaus

Bäume, an denen Kinder Zettel mit Weihnachtswünschen hängen können, haben im Advent Konjunktur. Auch bei der Gemeindeverwaltung in Schwalmtal ist ein Wunschbaum inzwischen Tradition: Seit mehr als zehn Jahren stellt der Freundeskreis des Kinderdorfs Bethannien in Schwalmtal in der Adventszeit einen Wunschbaum im Rathaus-Foyer auf.