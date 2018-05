Schwalmtal: Schwalmtal will E-Mobilität in der Gemeinde fördern

Schwalmtal Beim Autokauf soll geprüft werden, ob ein Elektroauto in Frage kommt. Auch ein Ladesäulen-Konzept wird diskutiert

In der Sitzung stellte ein Vertreter der niederländischen Firma Ecotap, die Ladesäulen baut und betreut, das System vor. Laut Verwaltung werden auch Gespräche mit weiteren Anbietern geführt, weitere Vorträge sollen folgen. Derzeit werde an der Ladesäule an der Gartenstraße in Waldniel Strom verschenkt, erklärte Planungsamtsleiter Bernd Gather: "Es gibt die Möglichkeit, Ladesäulen wirtschaftlich zu betreiben. Das muss nicht auf Kosten der Gemeinde sein." Die Förderquoten seien "exorbitant", stimmte Jürgen Heinen (Grüne) zu. Er riet, ein Konzept für Ladesäulen zu erarbeiten, "so lange noch was im Töpfchen ist". Hans-Dieter Heinrichs (FDP) erklärte für seine Fraktion, nicht zuzustimmen. Man dürfe nicht vergessen, dass der Strom nicht ökologisch erzeugt werde. Auch könnten die Akkumulatoren "in ihrer Lebenszeit den Nachteil des Diesels nicht aufwiegen".