90. Geburtstag in Schwalmtal : Schwalmtal: Wilhelm Remmert wird am 17. Juni 90 Jahre alt

Schwalmtal: Wilhelm Remmert wird am 17. Juni 90 Jahre alt

WILHELM<br>REMMERT freut sich auf Montag, 17. Juni. Dann begeht er seinen 90. Geburtstag. „Gefeiert wird mit der Familie und am 29. Juni mit den Vereinen“, sagt Remmert. Gebürtig aus Mönchengladbach-Hardt, zog er aus Liebe nach Schwalmtal.

Der gelernte Schreiner hat von 1945 bis zu seinem 63. Lebensjahr Küchen angefertigt und in seinem Geburtsort verkauft. Sein Herz verlor er 1947 an seine Tanzpartnerin Elisabeth aus Waldniel, 1951 sagten beide „Ja“ zueinander. Das Paar bekam eine Tochter (heute 67) und einen Sohn (heute 52). Inzwischen gehören auch drei Enkel und sechs Urenkel zur Familie. Wilhelm Remmert liebte die Berge: „Das war mein Ein und Alles“, sagt er. Oft sei er mit seiner Frau in die Dolomiten nach Südtirol gereist. Seit 70 Jahren gehört er zur St.-Johannes-von-Nepomuk-Bruderschaft Ungerath: „Dort habe ich fast alle Ämter bekleidet“. Ebenso konstant ist er dem Verein Einigkeit Ungerath verbunden, den er seit 45 Jahren führt. busch-/Foto: JKN