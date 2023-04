Dramatische Ausstellung in Schwalmtal Wie weggeworfene Kippen, Flaschen und Tüten Tiere töten

Gisela Jockels, stellvertretende CDU-Bürgermeisterin von Schwalmtal, weiß, dass achtlos weggeworfene Kippen auch in ihrer Gemeinde ein Problem sind. „Wir empfehlen allen Rauchern, sich Taschenaschenbecher zu besorgen“, so Jackels. Vielen Rauchern sei selbst eine Geldstrafe für das schnelle Entsorgen der Kippen ziemlich egal. Das kann auch für Vögel eine tödliche Bedrohung sein. Sie fressen die Zigarettenstummel oder verfüttern sie an ihren Nachwuchs. Wenig später verenden sie qualvoll an dem in den Kippen enthaltenen Arsen, Dioxin und Blei. Die Ausstellung zeigt aber auch andere dramatische Fälle, in denen Müll für Tiere Lebensgefahr bedeutet. So werden Flaschen, Getränkebecher, offene Getränkedosen oder Luftballons häufig zu tödlichen Fallen.