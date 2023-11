Mein Verein in Schwalmtal Wie die TG Waldniel Schülern den Spaß am Tennis vermittelt

Es besteht eine aktuelle Förderung der Kinder in einer wöchentlichen AG innerhalb der Offenen Ganztagsschule der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel. Am Gymnasium St. Wolfhelm startet 2024 das Programm „Neigungsband für die 5. Klassen“ und bietet Schülern dieser Jahrgangsstufe den Tennissport auf der TG-Anlage an.