Wir pflegen „Hier kann ich auch mal weinen oder sauer sein“

Welche Windeln sind die besten? Wie bekomme ich meinen Mann dazu, dass er seine Medikamente nimmt? Was mache ich, wenn meine Mutter sich einfach nicht waschen lassen will? Es sind Fragen wie diese, über die sich die Teilnehmer des Gesprächskreises für pflegende Angehörige im evangelischen Gemeindezentrum in Schwalmtal-Amern austauschen. Edith Berndt betreut die Gruppe seit fast 24 Jahren, 2022 kam noch ein Gesprächskreis für pflegende Angehörige von Demenzkranken hinzu. Denn: „Der Bedarf wurde immer größer“, sagt die 88-Jährige. Jemanden zu pflegen, der demenziell krank ist, „das ist eine Riesenbelastung“, ergänzt sie. In jenem Gesprächskreis befassen sich die Teilnehmer mit Problemen, „die noch mehr ins Seelische gehen“. Natürlich sei so eine Gruppe nicht für jeden pflegenden Angehörigen das Richtige – aber es lohne sich, das mal auszuprobieren.