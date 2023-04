Französischer Markt 2023 in Schwalmtal-Amern Was der zweite "Französische Markt" bieten wird

Der „Französische Markt“ an St. Georg in Schwalmtal-Amern steht vor seiner zweiten Auflage: Am Samstag, 17. Juni, ab 12 Uhr kann nicht nur bei Kuchen, Eis, Wein und veganen Speisen geschlemmt werden. Es gibt ein noch reichhaltigeres Programm als 2022. Geplant sind über den Tag verteilt Musik vom Schwalmtaler Akkordeonorchester mit Valse Musette, gallische Lieder der Oldtimer der Gymnasiums-Theater-AG unter Leitung von Lothar Lange und am späten Nachmittag „Savoir Vivre“ mit Chansons von Noemi Schröder.