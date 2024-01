Besserer Service in Schwalmtal Kein Herumirren mehr im Rathaus - wie der neue Infopoint hilft

Das Rathaus in Schwalmtal-Waldniel ist nicht gerade für seine Übersichtlichkeit bekannt. Trotz Wegweiser landen Ratsuchende nicht immer dort, wo sie tatsächlich hinwollen. „Es ist schon vorgekommen, dass sich Menschen hier in den Fluren verlaufen haben und ihre Ansprechpartner nicht direkt gefunden haben“, sagt Schwalmtals Pressesprecherin Fiona Schultze. So befindet sich der Bürgerservice im unteren Bereich, weitere Mitarbeiter, wie auch Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU), im oberen Geschoss. Auch die bisherigen Warteplätze in den Fluren, etwa beim Bürgerservice, seien nicht optimal gewesen. Das hat die Gemeindeverwaltung jetzt geändert.