12. November in Schwalmtal Was der Martinsmarkt im Bethanien Kinderdorf zu bieten hat

Längst ist er neben den Martinszügen Teil der Schwalmtaler Sankt-Martins-Tradition: der Martinsmarkt im Bethanien Kinder- und Jugenddorf. Am Sonntag, 12. November, können Besucher wieder auf dem Gelände an der Ungerather Straße in Waldniel an einer mit Lichterketten dekorierten Allee aus Holzbuden vorbei schlendern, Plätzchen, Marmeladen oder Tannenbaumschmuck kaufen und dabei Martinsliedern lauschen. Für Kinder sind einige Aktionen geplant. Bevor der Markt um 12.30 Uhr eröffnet wird, sind die Kinderdorf-Besucher dazu eingeladen, an der Familienmesse in der Kinderdorfkapelle teilzunehmen. Sie beginnt um 11 Uhr.