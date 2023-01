Straßenleuchten in Schwalmtal bleiben dunkel Warum die neuen Leuchten versagen

Seit November 2021 werden im Schwalmtaler Gemeindegebiet Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet, bisher sind es rund 1000 von 2600. Bei einer Vielzahl hat es Jan Winterhoff zufolge keine Probleme gegeben. Was die Verwaltung jetzt unternimmt: „Wir arbeiten mit der Beleuchtungshausmeisterfirma und dem Unternehmen, was den Leuchtentausch vornimmt, an der Lösung“, erklärt der Pressekoordinator. Dies sei ein laufender Prozess: Man verändere ein System, was in sich funktioniert habe, aber veraltet sei. Die Probleme würden beseitigt, sowie das Beleuchtungssystem verbessert und auf dem neuesten Stand gebracht sei. Da die Ausfälle sich teils im Nachhinein zeigen würden, lasse sich noch nicht sagen, wann diese Probleme endgültig behoben werden können.