Gastronomie in Schwalmtal : Warum die „Heiße Kiste“ kalt bleibt

Schwalmtal Der beliebte Imbiss von Familie Neumann in Schwalmtal-Amern ist geschlossen. Warum die Eltern von zwei Kindern ihren Ausflug in die Gastronomie trotzdem nicht bereuen.

Ab sofort ist die „Heiße Kiste“ eiskalt. Der beliebte Imbiss auf der Hauptstraße in Schwalmtal-Amern, fast auf den Tag genau vor drei Jahren eröffnet, ist wieder geschlossen. Sehr zum Bedauern aller Stammkunden und auch von Inhaberin Jennifer Neumann. „Aber die Familie hat oberste Priorität“, erklärt die Besitzerin. Die Öffnungszeiten des Imbisses und die beiden Kinder, jetzt sieben und sechs Jahre alt, passten einfach nicht so gut zusammen.

Jennifer Neumann ist gelernte Bäckereifachverkäuferin. Das macht sie mit Leib und Seele: „Das Verkaufen liegt mir einfach und die Kunden sind genau mein Ding“, sagt sie. Nach ihrer Ausbildung hat sie in einem Imbiss gejobbt – damit brachte sie also einiges an Erfahrung für die „Heiße Kiste“ mit. Aber geplant war das nicht.

Den eingängigen Namen „Heiße Kiste“ schlug ein anderer Freund vor. Ein Tätowierer wurde mit dem Entwurf des Ladenschildes beauftragt und am 14. April 2019 ging es los. Pommes, Kroketten, Bratrolle, Schnitzel, Salat, Burger und Getränke standen auf der Speisekarte: „Alles selbst gemacht – unsere Saucen und Salate waren der Renner“, sagt Neumann. Das Fleisch bezog sie vom örtlichen Metzger. Nach einer Weile nahmen sie einen Lieferdienst hinzu, der die Kunden in Amern und Waldniel, aber auch in Niederkrüchten und Elmpt versorgte. Ein Mitarbeiter und die Familie übernahmen die Lieferungen. Ein Fulltime-Job, auch dann, wenn andere frei haben. „Außer mittwochs hatten wir täglich von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet“, schildert sie. Auch am Wochenende.