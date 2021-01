Liquiditätsprobleme : Waldnieler Fruchtsaft GmbH stellt Insolvenzantrag

Schwalmtal Ein vorläufiger Insolvenzverwalter verschafft sich zurzeit einen Überblick. De Betrieb läuft weiter, die Löhne der rund 50 Angestellten ist über das Insolvenzgeld gesichert.

Das Unternehmen ist 1987 in den Räumen der Firma Waldberg entstanden, die nach Krefeld verlagert wurde. Die Waldberg Fruchtsaft Kelterei GnbH & Co. KG ist inzwischen im Handelsregister gelöscht und mit Valensina in Mönchengladbach verschmolzen worden, hinter der der Amerner Unternehmer Wilfried Mocken steht. Als Marke gibt es Waldberg weiterhin. Die Waldnieler Fruchtsaft GmbH nennt in ihrem Portfolio rund 75 Säfte, Konzentrate, Pürees und Aromen, sie finden sich in Säften, Fruchtaufstrichen, Gelees, Milcherzeugnissen, Babynahrung, Süßwaren und Spirituosen. Paul betont, dass die Firma 2020 erneut zertifiziert wurde: „Die Kompetenz der Mitarbeiter garantiert auch anspruchsvollen Kunden die erwartete zertifizierte Qualität.“