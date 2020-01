Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : SEK suchte nach Verdächtigem

Der Sondereinsatz der Polizei steht nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Essen im Zusammenhang mit einem Überfall auf einen Mönchengladbacher. Foto: dpa/Patrick Pleul

Schwalmtal Der SEK-Einsatz an der Amerner Straße in Schwalmtal-Waldniel am Freitag um 4 Uhr hat zu tun mit einem Überfall auf einen Mönchengladbacher in Gelsenkirchen-Schalke.

Laut Staatsanwaltschaft Essen habe es den Verdacht gegeben, dass einer der Verdächtigen dort wohnt. Ob sich dies bestätigt hat, dazu gab die Staatsanwältin keine Auskunft. Anwohner hatten vom Sturm auf zwei Wohnungen und mehreren Explosionen berichtet. Die Polizei Gelsenkirchen hatte am Freitag nur den Einsatz in einer Wohnung bestätigt. Am Montag bestätigte die Staatsanwältin den Einsatz „nicht nur in einer Wohnung“.

(busch-)