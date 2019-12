Investition in Schwalmtal : Industriebrache weicht Gewerbepark

Der Investor MLP hat das ehemalige Rösler-Gelände samt der Bestandsimmobilien gekauft. Er will die Flächen aufteilen sowie diese künftig als Logistik- und Gewerbepark vermieten. Betafence zieht auf dem Areal um. Foto: MLP

Schwalmtal In Schwalmtal könnte eines der letzten alten Gewerbeareale bald Geschichte sein: Die Firma MLP hat das rund zwölf Hektar große, frühere Rösler-Areal gekauft. Spätestens 2021 sollen die leeren Gebäude abgerissen werden.

Rund 18 Monate haben die intensiven Gespräche gedauert, im Oktober gab es erste Signale, dass das Rösler-Areal vor einer neuen Nutzung steht. Jetzt steht fest: Die MLP Group hat einen „aufschiebend bedingten Vertrag“ unterzeichnet über den Kauf der Bestandsimmobilie und des Areals, das rund zwölf Hektar – so groß wie fast 17 Fußballfelder – umfasst. Vermarktet wird es unter dem Namen „MLP Business Park Niederrhein“. Zum Kaufpreis machte Patrick Kurowski, Country Manager für Deutschland und Österreich bei MLP, keine Angaben. Zum polnischen Unternehmen gehören 17 Logistikparks in Polen (Lodz), Deutschland (Berlin, Unna) und Rumänien (Bukarest). Schwalmtals Bürgermeister Michael Pesch (CDU) zeigte sich zufrieden: „Das ist eine überaus positive Entwicklung.“ Damit gehöre eine der letzten großen Industriebrachen der Vergangenheit an.

Für welche Branchen könnten die Flächen interessant sein?

Info Von Drähten bis hin zu Zäunen Geschichte Die Rösler Draht AG, 1872 in Essen gegründet, verlegte 1918 den Sitz nach Waldniel. 1995 wurde sie an den Zaunhersteller Bekaert verkauft, 2000 folgte der Verkauf an Betafence. Nutzung Etwa drei Hektar werden auch von Betafence genutzt; ein Umzug am Areal ist geplant.

Laut MLP für Firmen aus Vertrieb, E-Commerce, Logistik, Leichtindustrie, Montage oder Dienstleistungen.

Wie wird das Areal aufgeteilt?

MLP plant einen Gewerbe- und Logistikpark „nach der Maßgabe der modernsten Trends am Immobilienmarkt“. Entstehen sollen vier Gebäudekörper mit einer Gesamtmietfläche von rund 55.800 Quadratmetern. In einem Teil sollen sich kleine und mittlere Firmen ansiedeln mit Lager- und Serviceflächen sowie Büros. In welcher Größe die Flächen angeboten werden, stehe laut MLP noch nicht fest. Der übrige Teil stehe für flexible Logistik- und Lagerflächen bereit.

Warum ist die Fläche für einen Investor interessant?

Einen Vorteil sieht der neue Besitzer in der „unmittelbaren Anbindung an die A52, 16 Kilometer von Mönchengladbach und 40 Kilometer von Düsseldorf entfernt“. „Die große Nachfrage nach modernen Gewebeflächen bekräftigt weiter unsere Expansionspläne auf dem deutschen Markt“, sagt Patrick Kurowski. Mit dem Projekt in Schwalmtal sei man zuversichtlich, einen modernen Gewerbepark zu errichten und eine brach liegende Industrieliegenschaft zu neuem Leben erwecken.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Der Baustart ist für das zweite Quartal 2021 vorgesehen. Das setzt voraus, dass bis dahin das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen ist und die Baugenehmigung vorliegt. Laut Bernd Gather, Fachbereichsleiter für Planung im Schwalmtaler Rathaus, könnte der Bebauungsplan Ende 2020 rechtskräftig sein. „Im letzten Quartal 2020 oder im ersten Quartal 2021 könnte dann mit den Abbrucharbeiten begonnen werden“, sagt Gather.

Sind an dem Standort spezielle Vorkehrungen zu treffen?

So sieht das heutige Areal aus: Betafence nutzt aktuell Hallen an der Dülkener Straße, zieht aber um zur Eickener Straße/Heerstraße. Foto: Gemeinde schwalmtal/A. Baum/Gemeinde Schwalmtal/A. Baum