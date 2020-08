Besser radeln in Schwalmtal : Reparaturstation für Radler geplant

Am Marktplatz in Waldniel ist eine Radreparaturstation geplant. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Was tun, wenn das Rad während der Tour kaputt geht? Am Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel gibt es dafür zunächst Hilfe. Der Kreis Viersen will dort einen Radreparaturpoint mit Werkzeug einrichten.

Der Kreis Viersen will einen „Radreparaturpoint“ am Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel einrichten. Dort finden Radler ein Set etwa mit Schraubendreher, Imbusschlüssel, Reifenheber sowie einer Luftpumpe. Den Standort haben Kreis und Gemeinde jetzt abgestimmt.

Die Station ist Teil des Radverkehrskonzeptes des Kreises, das der Kreistag 2019 beschlossen hat. Im Kreis-Etat 2020 wurde dafür Geld bereitgestellt. Je nach Ausstattung kostet eine Station zwischen 2000 und 3000 Euro.

Zunächst plant der Kreis bis zu vier dieser Stationen; er kümmert sich auch um die Beschaffung sowie Wartung und Reparatur. Die Gemeinde sorgt für das Fundament und die Aufstellung der Station.

Im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 1. September, werden die Mitglieder auch über einen Vorschlag der CDU für zusätzliche Luftstationen sprechen. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Achim-Besgen-Halle am Schulzentrum in Waldniel.

