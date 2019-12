Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Radelnder Schüler von Auto erfasst

Der Schüler musste nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Schwalmtal Ein Schüler (13) ist bei einem Unfall am Kreisverkehr Nordtangente/Amerner Straße in Schwalmtal-Waldniel leicht verletzt worden; er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Ein 73-Jähriger war am Montag gegen 7.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Nordtangente in Richtung Industriestraße unterwegs und bog am Kreisverkehr Amerner Straße in Richtung Waldniel Zentrum ab.

Dabei achtete er laut Polizei vermutlich nicht auf den Jugendlichen, der auf dem Radweg ebenfalls in Richtung Industriestraße radelte und stieß mit ihm zusammen.

(busch-)