Bauen in Schwalmtal : Feier für Häuslebauer in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Im nächsten Abschnitt des Baugebiets „Burghof“ in Schwalmtal-Waldniel konnten Baufamilien jetzt anstoßen: 50 Grundstücke werden dort erschlossen.

Bei einer Feier an der Heinrich-Leven-Straße im Baugebiet Burghof 4 konnten (v. l.) Fachbereichleiter Bernd Gather, Hans-Dieter Heinrichs (FDP), Thomas Paschmanns (CDU), Claudia Foest (Grüne), Vize-Bürgermeister Heinz-Josef Pascher (SPD) sowie Bürgermeister Andreas Gisbertz einige Baufamilien begrüßen. Dort werden in den nächsten Jahren 50 Baugrundstücke, zwischen 227 und 978 Quadratmeter groß, erschlossen. Verboten sind dort Schotter in Vorgärten und Sichtschutzfolien aus Kunststoff in Stabgitterzäunen. „Hoffentlich haben wir hier bald ein schönes Baugebiet und sie fühlen sich hier wohl“, sagte Gisbertz. Bigi/Foto: bigi