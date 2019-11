Bauupläne in Schwalmtal-Waldniel : Grundschul-Mensa wird Anfang 2020 gebaut

Für die Gemeinschaftsgrundschule Waldniel gibt es einen Erweiterungsbau und eine neue Mensa. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Schwalmtal Die Gemeinschaftsgrundschule an Sechs Linden in Waldniel erhält nach ihrer Erweiterung eine neue Mensa. Dies ist notwendig, weil für die Mädchen und Jungen in der alten Mensa der Platz fehlt.

Die Pläne gibt es schon seit 2018. Jetzt rücken sie einen Schritt näher an die Realisierung. Denn in der Sitzung des Schulausschusses am Dienstag, 12. November, geht es um die Finanzierung des Mensa-Baus.

Laut Thomas Höpfner, kommissarischer Leiter des Fachbereichs für Schule und Ordnung, werden die Kosten dafür auf rund 870.000 Euro veranschlagt. Fast die gesamte Summe will die Gemeindeverwaltung mit Geld aus dem NRW-Förderprogramm „Gute Schule 2020“ decken. Daraus erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Summe von rund 867.000 Euro. Dies ist am Dienstag ein Thema im Schulausschuss des Schwalmtaler Gemeinderats. Höpfner geht davon aus, dass die Ausschussmitglieder diesem Vorschlag der Verwaltung folgen werden.