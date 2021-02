Protest gegen Bauvorhaben in Schwalmtal : Foto-Aktion der Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler Draht“ plant für Samstag eine Fotoaktion. Foto: Bürgerinitiative

Schwalmtal Der Fotograf Werner Lüders plant am Samstag von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz in Schwalmtal-Waldniel eine Foto-Aktion für alle Menschen, die sich gegen die geplante Umwandlung der Rösler-Brache in einen Logistikpark aussprechen.

