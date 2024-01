Kriminalität in Schwalmtal Einbrecher stehlen Transporter und Motorrad

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 1 Uhr und 7.30 Uhr. Die Täter hebelten die Tür einer Werkstatt am Vogelsrather Weg in Waldniel auf, verschafften sich so auch Zugang zu einer angrenzenden Garage. Beide Gebäude wurden durchsucht. „Neben diversem Werkzeug entwendeten die Täter einen Fahrzeugschlüssel“, erklärte ein Polizeisprecher. Mit dem Schlüssel öffneten sie einen Mercedes-Transporter aus der Garage, verließen mit ihm sowie einem Kawasaki-Motorrad den Tatort. Der Sprecher berichtete: „Ein zweites Motorrad und ein Quad holten sie im Vorfeld ebenso aus der Garage und stellten diese vor die Garage.“