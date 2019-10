Vorfall in Schwalmtal : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Foto: dpa/Patrick Seeger Zeugen des Einbruchs können sich bei der Kripo melden.

Schwalmtal Ohne Beute scheinen Einbrecher einen Tatort an der Straße Steegkamp in Schwalmtal-Waldniel verlassen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, gelangten Unbekannte am Samstag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr an die Rückseite eines Einfamilienhauses, hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten im Haus sämtliche Behältnisse.

Zeugen melden sich bei der Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0.

(busch-)