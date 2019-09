Schwalmtal-Waldniel : Diebe stehlen Zigaretten aus Edekamarkt

Schwalmtal Der Einbruchsalarm wurde gegen 2.15 Uhr ausgelöst. Laut Polizei hatten die Täter eine Tür im Bereich der Bäckerei aufgebrochen.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in den Edeka-Markt am Häsenberg in Schwalmtal-Waldniel: In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte dort eingedrungen, der Einbruchsalarm wurde gegen 2.15 Uhr ausgelöst. Laut Polizei hatten die Täter eine Tür im Bereich der Bäckerei aufgebrochen. Im Geschäft hatten die beiden schlanken, maskierten Täter die Aufbewahrung für Tabakwaren gewaltsam geöffnet. Wie viel sie stahlen, steht nicht fest. Eine Fahndung verlief erfolglos. Zeugen melden sich unter Ruf 02162 377-0.