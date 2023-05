Freizeittipp für Schwalmtal Boule-Angebot für Neulinge startet im Kaiserpark

Das Team der Begegnungsstätte Markt 2.2 hat ein neues, regelmäßiges Veranstaltungsangebot geplant; „Boule für Einsteiger/-innen“ beginnt am Mittwoch, 31. Mai. Von 10 bis 12 Uhr ist der Bouleplatz am Kaiserpark in Schwalmtal-Waldniel der Treffpunkt. Einfache Spielregeln, nur wenige und dazu noch kleine Ausrüstungsgegenstände, viel Spaß: Das alles bietet das Boulespiel. Mit etwas Geschick und Übung können recht schnelle Erfolge erzielt werden, unabhängig vom Alter oder möglichen Beeinträchtigungen. Wer sich für den Einsteiger-Kursus interessiert kann nach der telefonischen oder schriftlichen (E-Mail-)Anmeldung direkt am Treffpunkt starten: Die Boulesets werden für die Teilnehmer gestellt.