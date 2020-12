Nach Waldnieler Rezepten gelingen perfekte Weihnachtsplätzchen : Alte Plätzchen-Rezepte neu entdecken

Schwalmtal Wer in der Vorweihnachtszeit noch ein Plätzchen-Rezept mit Geling-Garantie sucht, ist bei dem früheren Bäckermeister und Heimatfreund Klaus Müller aus Waldniel richtig: Das sind seine heißen Tipps für perfekte Plätzchen.

Klaus Müller kennen die meisten Schwalmtaler als umtriebigen Chef des Heimatvereins, der die Heimatstube an der Niederstube führt. Doch Müller ist auch Bäckermeister in Rente, er führte über 20 Jahre am Markt seine eigene „Backstube am Dom“. Kaum jemand kennt derart bewährte Plätzchenrezepte wie der 71-Jährige. Auch wenn er heute nicht mehr beruflich backt, hat Müller einen Tipp für alle Hobbybäcker in der Vorweihnachtszeit: „Plätzchen brauchen nicht nur die richtigen Zutaten. Man braucht auch Ruhe.“ Und vielleicht auch, selbst wenn es in keinem Rezept steht, etwas Liebe zum eigenen Tun.