Aufmerksamer Nachbar Feuer in Schwalmtal-Amern – Polizei vermutet Brandstiftung

Ein aufmerksamer Nachbar an der Straße Geneschen in Amern hat am Nachmittag des 17. Februars bemerkt, dass die Fassadenverkleidung am Nachbarhaus brannte. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann aus einer schmalen Gasse, die sein Haus vom Nachbarhaus trennt, gegen 15.15 Uhr Rauch wahrgenommen. Beim Nachschauen stellte er fest, dass die Verkleidung aus Plastiklamellen brannte. Er konnte die Flammen mit eigenen Mitteln löschen.