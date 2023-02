49. Karnevalszug in Schwalmtal-Vogelsrath Kinderwagen-Flachrennen war erneut beliebt

Schwalmtal · Zwölf Gruppen ließen sich beim Zug durch Schwalmtal-Vogelrath von vielen Schaulustigen am Wegesrand feiern. Was sie am Tulpensonntag zeigten.

19.02.2023, 17:56 Uhr

Auch Meereswesen waren beim Kinbderwagen-Flachrennen dabei. Foto: off

Das Kinderwagenflachrennen in Schwalmtal-Vogelsrath hat erneut viele Schaulustige an den Straßenrand gelockt. Im kommenden Jahr feiert der kleine Karnevalszug sein 50-jähriges Bestehen. Zwölf Gruppen ließen sich feiern vom Kind bis zum Senior mit fantasiereichen Kostümen. Auch Corona war Thema etwa mit dem Slogan: „Corona-Pause ist vorbei. Wir sind wieder dabei“. Eine Gruppe fragte sich: Weiß jemand, wo Walter ist? Die Kinderbuchfigur war beim Vogelsrather Karneval häufig zu sehen. Dabei waren Wesen des Meeres und der VogelsratherZoo. Zwei Zentner warfen sie mit vollen Händen unter die Zuschauer. An der „Vogeltränke“ machten die Teilnehmer halt und versorgten sich mit Flüssigem. Um Nachwuchs braucht sich der Zug keine Sorgen zu machen, wie eine Gruppe schrieb: „Nun ist es endlich so weit. Wir machen uns zum ersten Mal bereit. Als Reh und Jäger gehen wir durchs Vogelsrather Jagdrevier.“

(off)