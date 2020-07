Schwalmtal-Vogelsrath: Feuer sorgt für dichten Rauch : Holzschuppen brennt komplett nieder

Der Brand in Vogelsrath war schon von weitem zu sehen. Foto: Feuerwehr

Schwalmtal Der Brand eines Holzschuppens sorgte am Dienstag für dichte Rauchwolken über Schwalmtal-Vogelsrath. Der Löschzug Amern verhinderte eine Ausbreitung der Flammen.

Schon von weitem ist der schwarze Rauch am Dienstagmittag über Vogelrath zu sehen gewesen: Um 12.56 Uhr wurde der Löschzug Amern zu einem Brand gerufen. Dort stand ein Holzschuppen in der Nähe eines Wohnhauses komplett in Flammen. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren gelöscht. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.