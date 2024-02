Mehr Eingangsklassen für Schwalmtaler Schule Großer Ansturm auf das St.-Wolfhelm-Gymnasium

Attraktiv zu sein ist schön, es hat aber auch Folgen. 148 Online-Terminbuchungen für die Anmeldetermine der Fünftklässler im kommenden Schuljahr waren Anfang Februar beim St.-Wolfhelm-Gymnasium eingegangen. Für die Schulleitung Anlass genug, sich an Gemeindeverwaltung zu wenden: „Es deutet sich also stark an, dass die für unsere Schule vorgesehene Einrichtung von vier Klassen für das kommende Schuljahr nicht ausreichen wird und wir die zusätzliche Einrichtung eines fünften Zuges erwägen müssen“, erklärten Thomas Martens und sein Stellvertreter Dirk Göbels in einem Brief an die Gemeinde – und baten darin um Einverständnis.